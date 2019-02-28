2019-02-28T08:08:11+03:00
Общество

Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов

Сотрудники налоговой службы подвели итоги работы прошлого года
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В Тверской области в 2018 году жители заплатили 71 млрд рублей налоговВ Тверской области в 2018 году жители заплатили 71 млрд рублей налоговФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области в 2018 году жители заплатили 71 млрд рублей налогов. Именно такая сумма (на 14% превышает показатели прошлого года) поступила в консолидированный бюджет Российской Федерации из Верхневолжья.

Более 19 млрд рублей из общего числа – это сумма направленная в федеральный бюджет, а 51,9 млрд рублей – поступления в консолидированный бюджет Тверской области.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году поступления налогов по всем ключевым показателям были больше. Например, по налогу на прибыль поступило почти на треть больше, чем в 2017 году, а именно 15,3 млрд рублей.

Налог на доходы физических лиц превысил 20 млрд рублей (на 9,3% больше 2017 года), а по НДС поступления составили почти 16 млрд рублей (на 11,3% больше). Имущественных налогов оказалось более 11 млрд рублей (на 5,8% больше).

К 1 января 2019 года объем задолженности снизился на 2,6 млрд рублей - сообщает пресс-служба УФНС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери
Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами
Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры
Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание
В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»