Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-28T08:08:11+03:00

В Тверской области в 2018 году жители заплатили 71 млрд рублей налогов Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Тверской области в 2018 году жители заплатили 71 млрд рублей налогов. Именно такая сумма (на 14% превышает показатели прошлого года) поступила в консолидированный бюджет Российской Федерации из Верхневолжья.

Более 19 млрд рублей из общего числа – это сумма направленная в федеральный бюджет, а 51,9 млрд рублей – поступления в консолидированный бюджет Тверской области.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году поступления налогов по всем ключевым показателям были больше. Например, по налогу на прибыль поступило почти на треть больше, чем в 2017 году, а именно 15,3 млрд рублей.

Налог на доходы физических лиц превысил 20 млрд рублей (на 9,3% больше 2017 года), а по НДС поступления составили почти 16 млрд рублей (на 11,3% больше). Имущественных налогов оказалось более 11 млрд рублей (на 5,8% больше).

К 1 января 2019 года объем задолженности снизился на 2,6 млрд рублей - сообщает пресс-служба УФНС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU