В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»

27 Февр. 23:36 2019-02-27T23:39:38+03:00

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В Тверской области участники международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начали соревнование за звание лучшего чтеца школы. Классные этапы, на которых можно было поменять выбранный отрывок или прочесть с листа – позади. Во время школьных этапов каждый участник начинает борьбу за свою победу.

Выход на школьный этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны.

Напомним, что победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на муниципальных этапах примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят Всероссийские отборочные этапы «Живой классики».

В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU