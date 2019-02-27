2019-02-27T20:28:02+03:00
Общество

Суд лишил прав маршруточника, по вине которого женщина получила травму лица в Твери

Водитель отказал пострадавшей даже в помощи
Виктория ТУШКОВА
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Водитель признан виновным по статье 12.24 КоАП РФ.Водитель признан виновным по статье 12.24 КоАП РФ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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27 июля прошлого года около 19:35 минут на 2 километре автодороги Тверь-посёлок Сахарово водитель маршрутки №19 (автобуса ПАЗ) слишком резко затормозил. Из-за этого женщина - пассажир маршрутки ударилась лицом о поручень.

- Потерпевшая предъявила водителю претензию, сказав, что ей необходима медицинская помощь, на что он в грубой форме ей ответил, и никакой помощи не оказал и уехал, сказав, что когда развезёт пассажиров, вернётся, - уточнили подробности произошедшего в пресс-службе Заволжского районного суда Твери. - Потерпевшая настаивала на строгом наказании, поскольку никаких извинений водитель маршрутного такси не принёс, первую помощь ей не оказал, мер к заглаживанию вреда не принимал.

Суд признал водителя маршрутки виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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