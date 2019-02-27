2019-02-27T20:17:17+03:00
Происшествия

Рядом с торговым центром в Твери нашли коробку с новорожденным

На момент обнаружения младенец уже был мертв
Виктория ЖУКОВА
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На месте происшествия работают правоохранительные органыНа месте происшествия работают правоохранительные органыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери вечером в среду, 27 февраля у торгового центра «Иртыш», который находится на улице Хромова в микрорайоне Юность, нашли тело новорожденного. Младенца положили в картонную коробку и подбросили к служебному входу магазина. На момент обнаружения ребенок уже был мертв.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Очевидцев опрашивают сотрудники полиции, также были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи регионального СК СР РФ устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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