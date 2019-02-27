Поддержка на развитие частного туризма в Тверской области увеличена до 1 млн рублей
Получить ее могут, например, частные музеи или необычные фермеры
В Тверской области развивают туристический потенциал регионаФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области увеличен максимальный размер субсидии на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. В 2019 году сумма составит 1 млн рублей. Решение принято на заседании правительства, которое проходило под руководством губернатора Игоря Рудени.
Подобная мера поддержки в Центральном федеральном округе предусмотрена только на территории Верхневолжья.
В 2018 году максимальный размер субсидии был установлен на уровне 400 тысяч рублей. Финансирование от области получили 15 проектов по созданию частных музеев, агротуристических ферм, сыроварен и прочих объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU