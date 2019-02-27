2019-02-27T18:35:50+03:00
Общество

На обязательных работах будет трудиться любитель пьяной езды из Тверской области

Мужчина дважды садился за руль в состоянии опьянения
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
За нарушение правил водителей наказываютЗа нарушение правил водителей наказываютФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тверской области Бежецкий городской суд лишил автомобилиста водительских прав на два года. Мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Первый раз обвиняемого задержали в августе 2018 года. Тогда суд запретил мужчине управлять транспортными средствами полтора года.

Но уже в октябре гражданина вновь остановили сотрудники ГИБДД на улице Нечаева в Бежецке. Мужчина управлял машиной пьяный. Медосвидетельствование показало наличие у него 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (при допустимом значении - 0,16 мг/л).

В пресс-службе суда сообщили, что срок лишения мужчине был увеличен до двух лет, а также его обязали отработать 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд лишил прав маршруточника, по вине которого женщина получила травму лица в Твери
Рядом с торговым центром в Твери нашли коробку с новорожденным
Поддержка на развитие частного туризма в Тверской области увеличена до 1 млн рублей
На выставке тюльпанов в Твери сделают фотозону с кораблем и маяком
У должников в квартирах в Тверской области отключили газ
На железной дороге задержали жителя Твери с наркотиком в поясной сумке
На Центральном рынке в Твери нашли санкционный сыр
Один человек пострадал в аварии возле Южного моста в Твери
За стоимость проезда в 30 рублей тверские маршрутчики ответят по полной
Масштабные масленичные гулянья пройдут в Городском саду Твери
Полицейские задержали в Твери подозреваемого в автомобильной краже
Митрополит Тверской и Кашинский Савва назначен Управляющим делами Московской Патриархии
Редкими заболеваниями болеют 177 человек в Тверской области
Митрополит Савва выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в аварии священника Тверской епархии
Мужчина незаконно вырубил деревья в Тверской области на 120 тысяч рублей
В Тверской области в рамках фотоконкурса ищут жителей, похожих на Пушкина
Директора муниципального предприятия в Твери подозревают в неуплате налогов и сокрытии 6 млн рублей
На "Балу цветов" в Твери выберут короля и королеву