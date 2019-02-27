На обязательных работах будет трудиться любитель пьяной езды из Тверской области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-27T18:35:50+03:00

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В Тверской области Бежецкий городской суд лишил автомобилиста водительских прав на два года. Мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Первый раз обвиняемого задержали в августе 2018 года. Тогда суд запретил мужчине управлять транспортными средствами полтора года.

Но уже в октябре гражданина вновь остановили сотрудники ГИБДД на улице Нечаева в Бежецке. Мужчина управлял машиной пьяный. Медосвидетельствование показало наличие у него 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (при допустимом значении - 0,16 мг/л).

В пресс-службе суда сообщили, что срок лишения мужчине был увеличен до двух лет, а также его обязали отработать 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU