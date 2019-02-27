В Твери пройдет Тверской гражданский Форум
29-30 марта в Твери пройдет Тверской гражданский Форум. Организаторы - Центр НКО и Фонд Твери.
Тверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан с органами власти и бизнесом, пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона.
На Форуме пройдут дискуссионные площадки, рабочие группы, лекции, мастер-классы и презентации проектов.
Тематические блоки программы:
- Третий сектор – профессиональное развитие некоммерческих организаций и государственной системы поддержки инициатив.
- Активное поколение – конференция практик работы с пожилыми людьми и семинары по конкурсу грантов «Активное поколение».
- Делай сам – обмен опытом реализации городских проектов.
- Городская среда – дискуссионные площадки и воркшопы.
- Культура– презентация культурных городских проектов и образовательные площадки для учреждений культуры.
- Молодежная повестка – мероприятия от тверских волонтерских объединений и молодежных проектов.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.
Каждый, кто зарегистрируется до 1 марта, получит сертификат участника от организаторов.
Задать вопрос или уточнить информацию: +7 (4822) 41-53-10, tver.forum@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU