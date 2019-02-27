2019-02-27T22:47:10+03:00
Общество

В Твери пройдет Тверской гражданский Форум

Участников приглашают пройти регистрацию
Ирина ТАРАСОВА
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Тверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан. Фото: Тверской гражданский форумТверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан. Фото: Тверской гражданский форум
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29-30 марта в Твери пройдет Тверской гражданский Форум. Организаторы - Центр НКО и Фонд Твери.

Тверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан с органами власти и бизнесом, пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона.

На Форуме пройдут дискуссионные площадки, рабочие группы, лекции, мастер-классы и презентации проектов.

Тематические блоки программы:

- Третий сектор – профессиональное развитие некоммерческих организаций и государственной системы поддержки инициатив.

- Активное поколение – конференция практик работы с пожилыми людьми и семинары по конкурсу грантов «Активное поколение».

- Делай сам – обмен опытом реализации городских проектов.

- Городская среда – дискуссионные площадки и воркшопы.

- Культура– презентация культурных городских проектов и образовательные площадки для учреждений культуры.

- Молодежная повестка – мероприятия от тверских волонтерских объединений и молодежных проектов.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.

Каждый, кто зарегистрируется до 1 марта, получит сертификат участника от организаторов.

Задать вопрос или уточнить информацию: +7 (4822) 41-53-10, tver.forum@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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