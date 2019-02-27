2019-02-27T18:07:18+03:00
Общество

На выставке тюльпанов в Твери сделают фотозону с кораблем и маяком

Работать выставка-продажа будет с 1 по 9 марта
Виктория ЖУКОВА
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Весна все ближеВесна все ближеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В первый день весны в Твери открывается традиционная выставка-продажа тюльпанов.

В этом году ландшафтная композиция займет целый павильон в МУП «Зеленстрой» (улица 2-я Лукина, 7 Б). Оформлена оранжерея будет в стилистике повести Александра Грина «Алые паруса».

На выставке будет представлено около 30 сортов тюльпанов. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться на фоне ярких весенних цветов. Организаторы сделают в павильоне фотозону – корабль с алыми парусами и маяк.

Работать выставка будет до 9 марта включительно: 1 – 3 и 9 марта - с 9:00 до 17:00, 4,5,6,7 марта – с 8:00 до 19:00, а 8 марта – с 8:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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