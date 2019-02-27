У должников в квартирах в Тверской области отключили газ

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-27T17:32:20+03:00

У собственников накопилась задолженность за оплату услуг на 25 и 87 тысяч рублей Фото: Анна КОЛПАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Калязинский районный суд рассмотрел дело об приостановлении поставки газа. Ресурсоснабжающая компания попросила обязать собственников двух квартир обеспечить допуск в жильё. В помещениях планировали отключить внутридомовое газового оборудования от сети.

У собственников накопилась задолженность за оплату услуг на 25 и 87 тысяч рублей. Уведомления владельцы получали регулярно, но предпочитали игнорировать их. Специалисты ресурсоснабжающей организации попытались пройти в квартиру для отключения газа, но владельцы жилья их не пустили на порог.

В пресс-службе суда сообщили, что должников обязали открыть доступ для отключения газа, а также заплатить государственную пошлину - 6000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU