На Центральном рынке в Твери нашли санкционный сыр

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-27T16:54:53+03:00

Подозрительный товар был изъят у продавцов и уничтожен Фото: Евгения САВИНА

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В Твери инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни проверили товары на Центральном рынке. Обнаружено было почти четыре килограмма сыра производства Германии, запрещенного к ввозу в Российскую Федерацию.

Подозрительный товар был изъят у продавцов, а позже уничтожена в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд прошел в рамках Плана совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области и Тверской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU