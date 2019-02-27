На Центральном рынке в Твери нашли санкционный сыр
Уничтожено почти четыре килограмма продукта
Подозрительный товар был изъят у продавцов и уничтоженФото: Евгения САВИНА
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В Твери инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни проверили товары на Центральном рынке. Обнаружено было почти четыре килограмма сыра производства Германии, запрещенного к ввозу в Российскую Федерацию.
Подозрительный товар был изъят у продавцов, а позже уничтожена в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейд прошел в рамках Плана совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области и Тверской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU