2019-02-27T16:54:53+03:00
Общество

На Центральном рынке в Твери нашли санкционный сыр

Уничтожено почти четыре килограмма продукта
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Подозрительный товар был изъят у продавцов и уничтоженПодозрительный товар был изъят у продавцов и уничтоженФото: Евгения САВИНА
Изменить размер текста:

В Твери инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни проверили товары на Центральном рынке. Обнаружено было почти четыре килограмма сыра производства Германии, запрещенного к ввозу в Российскую Федерацию.

Подозрительный товар был изъят у продавцов, а позже уничтожена в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд прошел в рамках Плана совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области и Тверской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У должников в квартирах в Тверской области отключили газ
На железной дороге задержали жителя Твери с наркотиком в поясной сумке
Один человек пострадал в аварии возле Южного моста в Твери
За стоимость проезда в 30 рублей тверские маршрутчики ответят по полной
Масштабные масленичные гулянья пройдут в Городском саду Твери
Полицейские задержали в Твери подозреваемого в автомобильной краже
Митрополит Тверской и Кашинский Савва назначен Управляющим делами Московской Патриархии
Редкими заболеваниями болеют 177 человек в Тверской области
Митрополит Савва выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в аварии священника Тверской епархии
Мужчина незаконно вырубил деревья в Тверской области на 120 тысяч рублей
В Тверской области в рамках фотоконкурса ищут жителей, похожих на Пушкина
Директора муниципального предприятия в Твери подозревают в неуплате налогов и сокрытии 6 млн рублей
На "Балу цветов" в Твери выберут короля и королеву