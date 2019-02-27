Один человек пострадал в аварии возле Южного моста в Твери

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-27T16:38:31+03:00

На спуске с моста столкнулись две легковушки Скриншот из видео. Автор: vk.com/ Интернет-провайдер "Аннет"

Изменить размер текста: A A

В Твери ночью на 28 февраля на спуске с Южного моста в сторону центра города произошла авария. Автомобиль "Mitsubishi Outlander" около 00:55 съехал с путепровода и стал поворачивать налево в сторону вокзалов. Он не пропустил ВАЗ-2106, который ехал прямо по Волоколамскому проспекту.

В аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. На помощь к нему бросились очевидцы. На месте аварии работали сотрудники УГИБДД и медики "скорой", которые доставили пострадавшего в больницу.

Подробности случившегося устанавливают в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU