За стоимость проезда в 30 рублей тверские маршрутчики ответят по полной
В тверском УФАС после многочисленных обращений жителей Твери о повышении стоимости проезда в маршрутных такси возбуждено административное дело. Маршрутчики нарушили статью 10 Федерального закона о защите конкуренции.
Определение о назначении даты и времени первого заседания будет известно в течение 15 дней.
При этом в ведомстве сообщают, что сиюминутно заставить перевозчиков снизить стоимость проезда до прежнего уровня невозможно. Процедура принятия решений о нарушении антимонопольного законодательства строго регламентирована и может занять некоторое время. Виновные юридическое и должностное лица будут привлечены к административной ответственности в случае принятия по результатам рассмотрения дела решения о нарушении антимонопольного законодательства.
Напомним, что проезд в некоторых маршрутках Твери уже стоит 30 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU