2019-02-27T16:07:49+03:00
Общество

За стоимость проезда в 30 рублей тверские маршрутчики ответят по полной

По крайне мере на это надеются антимонопольщики, которые уже возбудили административное дело
Виктория ЖУКОВА
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Сиюминутно заставить перевозчиков снизить стоимость проезда до прежнего уровня невозможноСиюминутно заставить перевозчиков снизить стоимость проезда до прежнего уровня невозможноФото: Виктория ТУШКОВА
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В тверском УФАС после многочисленных обращений жителей Твери о повышении стоимости проезда в маршрутных такси возбуждено административное дело. Маршрутчики нарушили статью 10 Федерального закона о защите конкуренции.

Определение о назначении даты и времени первого заседания будет известно в течение 15 дней.

При этом в ведомстве сообщают, что сиюминутно заставить перевозчиков снизить стоимость проезда до прежнего уровня невозможно. Процедура принятия решений о нарушении антимонопольного законодательства строго регламентирована и может занять некоторое время. Виновные юридическое и должностное лица будут привлечены к административной ответственности в случае принятия по результатам рассмотрения дела решения о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что проезд в некоторых маршрутках Твери уже стоит 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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