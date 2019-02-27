Масштабные масленичные гулянья пройдут в Городском саду Твери

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-27T18:02:24+03:00

Традиционные забавы запланированы также во всех районах города

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Тверь уже готовится к масленичным выходным. В масленичное воскресенье, 10 марта масштабное празднование развернется в Городском саду. Гостей ждут традиционные народные забавы, например, участникам предложат забрать за подарком на столб. Также работать будут зоны спортивных и развлекательных мероприятий.

Начнутся проводы Масленицы в Горсаду в 12:00. А часом раньше зиму начнут провожать в Пролетарском районе на проспекте Ленина в сквере напротив технического университета. Московский район Широкую масленицу отпразднуют сразу на двух площадках: на бульваре Цанова и на улице Можайского. Начало в 12:00.

Еще 10 марта встречать весну будут жители посёлка Химинститута. Праздник начнется в 11:30 напротив ДК «Синтетик»

ИСТОЧНИК KP.RU