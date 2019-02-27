2019-02-27T15:19:32+03:00
Происшествия

Полицейские задержали в Твери подозреваемого в автомобильной краже

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемый отправится в судПодозреваемый отправится в судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери полицейские по подозрению в совершении кражи задержали 30-летнего жителя Калининского района. К силовикам с заявлением о пропаже личного имущества обратился 39-летний обладатель Mitsubishi. Мужчина рассказал, что неизвестный разбил стекло его автомобиля, откуда после похитил сумку с находившимися в ней документами и деньгами. На месте преступления полицейские изъяли улики, после чего принялись искать злоумышленника. Подозреваемого удалось задержать в течение дежурных суток.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении 30-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела. Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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