Митрополит Тверской и Кашинский Савва назначен Управляющим делами Московской Патриархии
26 февраля на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви Управляющим делами Московской Патриархии был назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, выполнявший до этого также и обязанности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархи.
- Высокопреосвященейший владыка! Помощи Божией Вам в новом ответственном служении! - поздравляют главу Тверской епархии священнослужители и прихожане со всей России.
Что касается предыдущего управляющего делами Московской Патриархии, то митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заранее обратился к Синоду с просьбой освободить его от должности в связи со значительно возросшим объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии.
Члены Синода поданное прошение удовлетворили, поблагодарив митрополита Варсонофия за труды.
На этом перестановки не закончились. Первым заместителем управляющего делами Московской Патриархии (на место митрополита Саввы - Ред.) назначен епископ Воскресенский Дионисий. А заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов) избран викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Зеленоградский», с сохранением за ним несения обязанностей в Управлении делами Московской Патриархии.
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