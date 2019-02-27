2019-02-27T15:15:37+03:00
Общество

Митрополит Тверской и Кашинский Савва назначен Управляющим делами Московской Патриархии

Об этом объявили на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
Ирина ТАРАСОВА
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва получил новое назначение. Фото: Тверская епархияМитрополит Тверской и Кашинский Савва получил новое назначение. Фото: Тверская епархия
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26 февраля на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви Управляющим делами Московской Патриархии был назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, выполнявший до этого также и обязанности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархи.

- Высокопреосвященейший владыка! Помощи Божией Вам в новом ответственном служении! - поздравляют главу Тверской епархии священнослужители и прихожане со всей России.

Что касается предыдущего управляющего делами Московской Патриархии, то митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заранее обратился к Синоду с просьбой освободить его от должности в связи со значительно возросшим объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии.

Члены Синода поданное прошение удовлетворили, поблагодарив митрополита Варсонофия за труды.

На этом перестановки не закончились. Первым заместителем управляющего делами Московской Патриархии (на место митрополита Саввы - Ред.) назначен епископ Воскресенский Дионисий. А заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов) избран викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Зеленоградский», с сохранением за ним несения обязанностей в Управлении делами Московской Патриархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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