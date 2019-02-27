2019-02-27T14:58:01+03:00
Общество

Редкими заболеваниями болеют 177 человек в Тверской области

В преддверии Международного дня редких заболеваний региональный минздрав опубликовал статистику таких болезней в Тверской области
Виктория ТУШКОВА
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Редкая болезнь - классическая фенилкетонурия - сегодня диагностирована у 35 человек в Тверской областиРедкая болезнь - классическая фенилкетонурия - сегодня диагностирована у 35 человек в Тверской областиФото: Борис КОКУРИН
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Международный день редких заболеваний отмечается 29 февраля, а в невисокосные годы числом ранее — 28 февраля. По статистике областного министерства здравоохранения самым распространенным редким заболеванием в регионе является классическая фенилкетонурия. Она на сегодняшний момент диагностирована у 35 человек. У больных фенилкетонурией из-за дефицита фермента, осуществляющего преобразование фенилаланина (аминокислота), в организме происходит накопление фенилаланина и его токсических производных, повреждающих нервную систему

Вторым по количеству пациентов с редкими заболеваниями, встречающимися в Тверской области, является идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса), или просто тромбоцитопения. Это изменение количества тромбоцитов в крови в сторону уменьшения, что приводит к кровоизлияниям. Заболеванию может быть подвержен человек любого возраста, но преимущественно женщины. На 1 января 2019 года тромбоцитопения диагностирована у 31 человека, 9 из которых – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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