Митрополит Савва выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в аварии священника Тверской епархии

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-27T14:22:34+03:00

Иерея любили и почитали прихожане, он был наставником и исповедником, а его слово направляло многих людей на путь истинный Фото: Тимур ХАНОВ

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Под Тверью утром 26 февраля в аварии погиб священник Владимир Жуков. Ему было всего 37 лет.

Отец Владимир был настоятелем храма Матроны и Луки в селе Красново и церкви Казанской иконы Богородицы в посёлке Власьево. Иерея любили и почитали прихожане, он был наставником и исповедником, а его слово направляло многих людей на путь истинный.

- Иерей Владимир Жуков сознательно посвятил свою жизнь Церковному служению: вот уже минуло 17 лет, как он избрал сей путь, и все это время неустанно, самоотверженно трудился на ниве Христовой. Теперь же Епархия потеряла достойного священнослужителя, а благочестивая паства – любящего духовного отца. Все мы скорбим сегодня о почившем, однако долг каждого христианина – принести к Алтарю Господа Славы усердную молитву о душе новопреставленного. Ибо, поистине, это внезапное горе для всех нас, - выразил свои соболезнования родным и близким погибшего Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

ИСТОЧНИК KP.RU