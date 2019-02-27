Мужчина незаконно вырубил деревья в Тверской области на 120 тысяч рублей
За это он получил условный срок
Требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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В Тверской области прокуратура Сандовского района поддержала обвинение в отношении местного жителя, который занимался незаконной рубкой лесных насаждений.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба в размере 121 тысяч рублей. Средства пойдут в пользу муниципального образования. Требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU