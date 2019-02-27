В Тверской области в рамках фотоконкурса ищут жителей, похожих на Пушкина

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-27T13:02:50+03:00

Участвовать можно в двух номинациях: «Вылитый Пушкин» и «Любимый персонаж произведений Пушкина»

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В Тверской области в марте начнется фотоконкурс «Я на Пушкина похож», приуроченный к 100-летию областной детской библиотеки и Пушкинскому дню России. Отмечается праздник 6 июня.

Участвовать в конкурсе могут абсолютно все жители Тверского региона с 1 по 22 марта, хотя организаторы отдают предпочтение работам детей и подростков. Участником конкурса будет считаться не автор фотографии, а человек, который изображен на снимке.

Представлено две номинации: «Вылитый Пушкин» и «Любимый персонаж произведений Пушкина». Подробности можно узнать на сайте Тверского областного центра детского и семейного чтения Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU