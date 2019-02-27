Директора муниципального предприятия в Твери подозревают в неуплате налогов и сокрытии 6 млн рублей
В Твери полицейские во время реализации оперативных материалов обнаружили, что в муниципальном предприятии скрывали деньги, предназначенные для уплаты недоимки по налогам.
По предварительным данным, с декабря 2017 года по июнь 2018 года директор коммунальной организации не платил налоги. Руководил он финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Расчеты с контрагентами он проводил через счета другого юридического лица. Из-за этого невозможно было принудительно взыскать деньги.
Подозреваемый рассчитался с кредиторами на общую сумму более 34 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам должно было быть направлено более 6 миллионов рублей.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до семи лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU