Директора муниципального предприятия в Твери подозревают в неуплате налогов и сокрытии 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-27T12:21:01+03:00

Подозреваемый рассчитался с кредиторами на общую сумму более 34 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Твери полицейские во время реализации оперативных материалов обнаружили, что в муниципальном предприятии скрывали деньги, предназначенные для уплаты недоимки по налогам.

По предварительным данным, с декабря 2017 года по июнь 2018 года директор коммунальной организации не платил налоги. Руководил он финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Расчеты с контрагентами он проводил через счета другого юридического лица. Из-за этого невозможно было принудительно взыскать деньги.

Подозреваемый рассчитался с кредиторами на общую сумму более 34 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам должно было быть направлено более 6 миллионов рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU