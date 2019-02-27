На "Балу цветов" в Твери выберут короля и королеву
Для участников подготовлена развлекательная программа
На балу выберут короля и королевуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в воскресение, 3 марта пройдет “Бал цветов”. Мероприятие состоится в Большом танцевальном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». На балу выберут короля и королеву.
Для гостей и участников подготовлена развлекательная программа. Будут выступать артисты, пройдут бальные танцы, работать будет цветочная фотозона.
Чтобы стать королевой или королем бала нужно обязательно станцевать вальс и принять участие в поэтическом турнире. Кроме того, претендентам нужно самостоятельно изготовить шляпку из цветов собственными руками.
Начнется бал в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU