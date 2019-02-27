В Тверской области заведующая магазином продавала людям гнилые продукты

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-27T11:36:30+03:00

Замечена она была и в реализации товаров с истекшим сроком годности

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Прокуратура Краснохолмского района Тверской области обнаружила нарушения законодательства в сфере розничной торговли. Во время проверки одного из магазинов выяснилось, что заведующая магазином допускает продажу гнилых продуктов, а также с истекшим сроком годности. Кроме того сигареты реализовывались без необходимого перечня товаров.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторная продажа товаров ненадлежащего качества) и ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями). В итоге заведующей выписали штраф в размере 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU