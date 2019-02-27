2019-02-27T11:36:30+03:00
Общество

В Тверской области заведующая магазином продавала людям гнилые продукты

Замечена она была и в реализации товаров с истекшим сроком годности
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нарушения законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Краснохолмского района Тверской области обнаружила нарушения законодательства в сфере розничной торговли. Во время проверки одного из магазинов выяснилось, что заведующая магазином допускает продажу гнилых продуктов, а также с истекшим сроком годности. Кроме того сигареты реализовывались без необходимого перечня товаров.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторная продажа товаров ненадлежащего качества) и ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями). В итоге заведующей выписали штраф в размере 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина незаконно вырубил деревья в Тверской области на 120 тысяч рублей
В Тверской области в рамках фотоконкурса ищут жителей, похожих на Пушкина
Директора муниципального предприятия в Твери подозревают в неуплате налогов и сокрытии 6 млн рублей
На "Балу цветов" в Твери выберут короля и королеву
Безработный мужчина обокрал пять дачных домов в Тверской области
Мужчина получил штраф за оскорбление полицейского в Тверской области
Детские лагеря Тверской области в 2019 году получат более 26 млн рублей
Женщина до смерти забила сожителя кочергой в Тверской области
На Восточном мосту в Твери перевернулась легковушка
Жители Тверской области за год выпили более 12 млн литров алкогольных напитков
Второй сосудистый центр планируется открыть в Тверской области
Сотрудники ФСБ задержали в Твери мужчину, который обвиняется в торговле людьми
Более 4700 жителей Тверской области будут переселены из аварийного жилья в ближайшие семь лет
За пределы РФ выдворены гражданка Узбекистана и её ребёнок, незаконно жившие в Твери
Памятник пожарному установят в апреле в Твери
Тверская область заняла 43 место в рейтинге популярности у населения безналичной оплаты покупок
Груженый сеном "КамАЗ" в Тверской области съехал в кювет и врезался в столб
В микрорайоне Южный в Твери снесут круглосуточный магазин "Снежинка"
Благотворительный концерт «День святого Патрика» пройдет в Твери в начале апреля
В 2019 году в Тверской области пройдут "Троицкие гуляния", "Селигерский рыбник", "Вкус Верхневолжья" и еще более 40 событий
Памятник поручику Ржевскому появится в Тверской области
В Твери начался турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ильи Касьянова
Тверской ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф»