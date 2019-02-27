Безработный мужчина обокрал пять дачных домов в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-27T11:30:16+03:00

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В Тверской области жители Вышнего Волочка сообщили в полицию о кражах из их дачных домов. Стражи правопорядка опросили всех потерпевших и провели подворовый обход. На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Личность злоумышленника удалось установить сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий». По данными оперативников, безработный 46-летний местный житель ночью проникал в дома дачников через окно, отжимая рамы. Он похищал бытовую технику, электроинструменты и садовый инвентарь.

Причастен мужчина как минимум к пяти эпизодам краж, совершенных на территории Тверской области - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Фигурант был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В содеянном мужчина сознался и рассказал, где хранит похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU