Безработный мужчина обокрал пять дачных домов в Тверской области
В Тверской области жители Вышнего Волочка сообщили в полицию о кражах из их дачных домов. Стражи правопорядка опросили всех потерпевших и провели подворовый обход. На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.
Личность злоумышленника удалось установить сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий». По данными оперативников, безработный 46-летний местный житель ночью проникал в дома дачников через окно, отжимая рамы. Он похищал бытовую технику, электроинструменты и садовый инвентарь.
Причастен мужчина как минимум к пяти эпизодам краж, совершенных на территории Тверской области - сообщили в УМВД России по Тверской области.
Фигурант был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В содеянном мужчина сознался и рассказал, где хранит похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU