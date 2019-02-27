Мужчина получил штраф за оскорбление полицейского в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-27T11:04:21+03:00

Мужчина признан виновным и получил штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Кирилл ЧАЩИН

Житель Кимр выпил и стал кричать непристойности оперативнику

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В Тверской области осудили жителя Кимр, который оскорбил полицейского. Государственное обвинение по этому уголовному делу поддержала Кимрская прокуратура.

25 ноября 2018 года 41-летний мужчина выпил и отказался выполнять законные требования оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Кимрский». Полицейский попросил гражданина прекратить противоправное поведение в здании ведомства.

Обвиняемый публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил нецензурной бранью и непристойными выражениями сотрудника полиции, который был при исполнении должностных обязанностей по охране общественного порядка.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU