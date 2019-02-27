Мужчина получил штраф за оскорбление полицейского в Тверской области
В Тверской области осудили жителя Кимр, который оскорбил полицейского. Государственное обвинение по этому уголовному делу поддержала Кимрская прокуратура.
25 ноября 2018 года 41-летний мужчина выпил и отказался выполнять законные требования оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Кимрский». Полицейский попросил гражданина прекратить противоправное поведение в здании ведомства.
Обвиняемый публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил нецензурной бранью и непристойными выражениями сотрудника полиции, который был при исполнении должностных обязанностей по охране общественного порядка.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU