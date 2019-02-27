2019-02-27T10:44:00+03:00
Общество

Детские лагеря Тверской области в 2019 году получат более 26 млн рублей

На выделенные деньги планируется укрепить материально-техническую базу учреждений
Виктория ЖУКОВА
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Средства выделены для Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Ржева, Осташковского и Кашинского городского округа, Бежецкого, Бологовского, Калязинского и Рамешковского районовСредства выделены для Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Ржева, Осташковского и Кашинского городского округа, Бежецкого, Бологовского, Калязинского и Рамешковского районовФото: Мария ЛЕНЦ
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10 муниципальных образований Тверской области получат более 17,2 млн рублей на укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей в 2019 году. Средства будут направлены из регионального бюджета. Еще более 9 млн рублей составит софинансирование со стороны муниципалитетов. Решение было принято 26 февраля на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Средства выделены для Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Ржева, Осташковского и Кашинского городского округа, Бежецкого, Бологовского, Калязинского и Рамешковского районов.

В первую очередь на выделенные деньги будет закуплено столово-кухонное оборудование, техника для обеспечения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также сделан ремонт помещений, крыш, замена оконных блоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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