Женщина до смерти забила сожителя кочергой в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-27T10:00:05+03:00

Женщина не согласилась с приговором и подала жалобу, но судебная коллегия оставила ее без удовлетворения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд отправил ее в колонию на восемь лет

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В Тверском областном суде обставили без изменений приговор жительнице Торопецкого района за умышленное убийство. Виновной женщину признал Торопецкий районный суд и назначил ей лишения свободы в колонии общего режима на восемь лет.

Следствием было установлено, что в июне 2018 года подсудимая выпивала спиртные напитки у себя дома. Ночью домой вернулся ее сожитель и влюбленные поругались. Во время ссоры женщина стала руками, ногами бить мужчину. Также она взяла металлическую кочергу и ударила ею сожителя по голове и телу. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Женщина решила скрыть случившееся и скинула тело в подвал.

В пресс-службе суда сообщили, что по версии подсудимой, она только защищалась. Однако объективных данных, свидетельствующих о необходимой обороне установлено не было. В итоге женщину осудили за убийство, но она подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Тверского областного суда решила не смягчать приговор гражданке.

ИСТОЧНИК KP.RU