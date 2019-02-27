На Восточном мосту в Твери перевернулась легковушка
Собирается пробка
Фото: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Анна Брагина
Изменить размер текста:
В Твери в среду, 27 февраля около 09:00 на Восточном мосту перевернулась легковушка. Авария произошла при движении по направлению в Затверечье на спуске. Перевёрнутый автомобиль лежит на полосе, поэтому водители вынуждены маневрировать, чтобы его объехать.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля “ВАЗ 2107”, превысив допустимую в городе скорость. Подробности случившегося устанавливаются.
Автомобилисты в группе в соцсети “Подслушано у водителей. Тверь” сообщают, что на улице Маяковского собирается пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU