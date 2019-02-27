2019-02-27T09:43:09+03:00
Происшествия

На Восточном мосту в Твери перевернулась легковушка

Собирается пробка
Виктория ЖУКОВА
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Фото: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Анна БрагинаФото: vk.com/“Подслушано у водителей. Тверь”/Анна Брагина
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В Твери в среду, 27 февраля около 09:00 на Восточном мосту перевернулась легковушка. Авария произошла при движении по направлению в Затверечье на спуске. Перевёрнутый автомобиль лежит на полосе, поэтому водители вынуждены маневрировать, чтобы его объехать.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля “ВАЗ 2107”, превысив допустимую в городе скорость. Подробности случившегося устанавливаются.

Автомобилисты в группе в соцсети “Подслушано у водителей. Тверь” сообщают, что на улице Маяковского собирается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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