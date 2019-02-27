Жители Тверской области за год выпили более 12 млн литров алкогольных напитков
Жители Тверской области за 2018 год приобрели 12,2 млн литров алкоголя. Анализировали данные сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
В первом квартале прошлого года на территории Верхневолжья было реализовано – 2,8 млн литров спиртного, во втором - 3 млн, в третьем – 3,1 млн, а в четвёртом – 3,3 млн. На каждого жителям региона в среднем приходится в год около 10 литров алкогольных напитков. При этом на 13% в Тверской области выросла смертность от алкогольных отравлений.
Больше всего алкоголя было куплено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А вот на Алтае, в Адыгее, Чечне и Ингушетии алкоголь особой популярностью не пользуется. Всего по России за год было реализовано 998,2 млн литров алкоголя. Больше всего продано спиртного было во втором квартале 2018 года.
Напомним, что в статистку входит только та алкогольная продукция, которую предприниматели регистрируют в системе ЕГАИС.
ИСТОЧНИК KP.RU