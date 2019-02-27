2019-02-27T09:08:16+03:00
Общество

Жители Тверской области за год выпили более 12 млн литров алкогольных напитков

Больше всего спиртного было реализовано в последнем квартале
Виктория ЖУКОВА
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На каждого жителям региона в среднем приходится в год около 10 литров алкогольных напитковНа каждого жителям региона в среднем приходится в год около 10 литров алкогольных напитковФото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Тверской области за 2018 год приобрели 12,2 млн литров алкоголя. Анализировали данные сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В первом квартале прошлого года на территории Верхневолжья было реализовано – 2,8 млн литров спиртного, во втором - 3 млн, в третьем – 3,1 млн, а в четвёртом – 3,3 млн. На каждого жителям региона в среднем приходится в год около 10 литров алкогольных напитков. При этом на 13% в Тверской области выросла смертность от алкогольных отравлений.

Больше всего алкоголя было куплено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А вот на Алтае, в Адыгее, Чечне и Ингушетии алкоголь особой популярностью не пользуется. Всего по России за год было реализовано 998,2 млн литров алкоголя. Больше всего продано спиртного было во втором квартале 2018 года.

Напомним, что в статистку входит только та алкогольная продукция, которую предприниматели регистрируют в системе ЕГАИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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