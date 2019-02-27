2019-02-27T08:33:41+03:00
Здоровье

Второй сосудистый центр планируется открыть в Тверской области

Сейчас в регионе работает один центр и шесть первичных отделений данного профиля
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Центр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям отдалённых районовЦентр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям отдалённых районовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Второй региональный сосудистый центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям отдалённых районов откроется в Тверской области. Об этом 26 февраля сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания областного правительства.

На сегодняшний день в Верхневолжье по данному профилю работает только один центр - на базе Областной клинической больницы. Также есть еще шесть первичных сосудистых отделений. Находятся они в больницах № 6 и 7 Твери, Бежецкой, Вышневолоцкой, Нелидовской, Ржевской районных больницах.

На оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 2019-2021 годах будет направлено свыше 492 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина до смерти забила сожителя кочергой в Тверской области
На Восточном мосту в Твери перевернулась легковушка
Жители Тверской области за год выпили более 12 млн литров алкогольных напитков
Сотрудники ФСБ задержали в Твери мужчину, который обвиняется в торговле людьми
Более 4700 жителей Тверской области будут переселены из аварийного жилья в ближайшие семь лет
За пределы РФ выдворены гражданка Узбекистана и её ребёнок, незаконно жившие в Твери
Памятник пожарному установят в апреле в Твери
Тверская область заняла 43 место в рейтинге популярности у населения безналичной оплаты покупок
Груженый сеном "КамАЗ" в Тверской области съехал в кювет и врезался в столб
В микрорайоне Южный в Твери снесут круглосуточный магазин "Снежинка"
Благотворительный концерт «День святого Патрика» пройдет в Твери в начале апреля
В 2019 году в Тверской области пройдут "Троицкие гуляния", "Селигерский рыбник", "Вкус Верхневолжья" и еще более 40 событий
Памятник поручику Ржевскому появится в Тверской области
В Твери начался турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ильи Касьянова
Тверской ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф»