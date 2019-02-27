Второй сосудистый центр планируется открыть в Тверской области
Второй региональный сосудистый центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям отдалённых районов откроется в Тверской области. Об этом 26 февраля сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания областного правительства.
На сегодняшний день в Верхневолжье по данному профилю работает только один центр - на базе Областной клинической больницы. Также есть еще шесть первичных сосудистых отделений. Находятся они в больницах № 6 и 7 Твери, Бежецкой, Вышневолоцкой, Нелидовской, Ржевской районных больницах.
На оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 2019-2021 годах будет направлено свыше 492 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU