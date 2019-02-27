2019-02-27T07:35:21+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ задержали в Твери мужчину, который обвиняется в торговле людьми

Гражданин был объявлен в международный розыск
Виктория ЖУКОВА
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Задержанный будет экстрадирован в республику Туркменистан для привлечения к уголовной ответственности Фото: УФСБ России по Тверской областиЗадержанный будет экстрадирован в республику Туркменистан для привлечения к уголовной ответственности Фото: УФСБ России по Тверской области
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В Твери 26 февраля сотрудники ФСБ задержали гражданин Туркменистана, который находится в международном списке розыска Интерпола. Операция проводилась совместно с полицейскими и росгвардейцами.

В УФСБ России по Тверской области сообщили, что мужчина разыскивается за торговлю людьми, доведение до самоубийства и незаконное приобретение, хранение, а также сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Задержанный будет экстрадирован в республику Туркменистан для привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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