Сотрудники ФСБ задержали в Твери мужчину, который обвиняется в торговле людьми
Гражданин был объявлен в международный розыск
Задержанный будет экстрадирован в республику Туркменистан для привлечения к уголовной ответственности Фото: УФСБ России по Тверской области
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В Твери 26 февраля сотрудники ФСБ задержали гражданин Туркменистана, который находится в международном списке розыска Интерпола. Операция проводилась совместно с полицейскими и росгвардейцами.
В УФСБ России по Тверской области сообщили, что мужчина разыскивается за торговлю людьми, доведение до самоубийства и незаконное приобретение, хранение, а также сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Задержанный будет экстрадирован в республику Туркменистан для привлечения к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU