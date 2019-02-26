Более 4700 жителей Тверской области будут переселены из аварийного жилья в ближайшие семь лет

СЕГОДНЯ 21:26 2019-02-26T21:26:03+03:00

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В 2019-2025 годах планируется расселить в новые дома более 4700 жителей региона из 84 тысяч квадратных метров жилых помещений, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Вопрос обсуждался сегодня, 26 февраля, на заседании правительства Тверской области. В ходе обсуждения были представлены типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

На реализацию программы в 2019-2025 годах предполагается направить порядка 3,3 млрд рублей, большая часть из которых - федеральные средства и около 100 тысяч - региональные.

Первым этапом реализации программы станет подбор участков для строительства новых домов. Контролировать ход дела будет комиссия, в которую войдут представители правительства Тверской области, муниципальных образований, силовых структур, а также общественники и депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU