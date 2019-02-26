За пределы РФ выдворены гражданка Узбекистана и её ребёнок, незаконно жившие в Твери
Как следует из материалов дела, гражданка республики Узбекистан попала в тверской роддом №1 первого декабря. Там она родила девочку. Никаких документов, кроме копии паспорта Узбекистана, у женщины не было.
4 декабря новоиспечённая мать самовольно покинула роддом, не оформив на ребёнка документов, так как опасалась, что малышку у неё отберут.
Заволжский районный суд Твери признал женщину виновной по статье 18.8 Кодекса об административных нарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в России).
Как сообщает пресс-служба суда, теперь женщина должна быть выдворена за пределы страны вместе с ребёнком. Ей также назначено 2000 рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU