За пределы РФ выдворены гражданка Узбекистана и её ребёнок, незаконно жившие в Твери

СЕГОДНЯ 21:14 2019-02-26T21:14:49+03:00

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Как следует из материалов дела, гражданка республики Узбекистан попала в тверской роддом №1 первого декабря. Там она родила девочку. Никаких документов, кроме копии паспорта Узбекистана, у женщины не было.

4 декабря новоиспечённая мать самовольно покинула роддом, не оформив на ребёнка документов, так как опасалась, что малышку у неё отберут.

Заволжский районный суд Твери признал женщину виновной по статье 18.8 Кодекса об административных нарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в России).

Как сообщает пресс-служба суда, теперь женщина должна быть выдворена за пределы страны вместе с ребёнком. Ей также назначено 2000 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU