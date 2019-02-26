Памятник пожарному установят в апреле в Твери

СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-26T20:01:48+03:00

На заседании комиссии по топонимике при администрации Твери сегодня было одобрено предложение установки в городе памятника спасателю – пожарному

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Необходимость памятника обосновал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Пухов. Он отметил, что в Твери сохранилась единственная среди областных центров России Пожарная площадь, на которой в конце XIX века открылось первое в городе пожарное депо. При этом в нашем городе, в отличие от многих других, нет ни одного памятника огнеборцам.

30 апреля 2019 года пожарной охране России исполняется 370 лет. К этой дате Александр Пухов предложил приурочить открытие памятника.

- Это монумент работы московского скульптора Евгения Тетерина. Он не имеет аналогов в России – его специально делали не похожим ни на один из существующих памятников пожарным, – уверил Александо Юрьевич.

Полковник также отметил, что для обслуживания монумента денег из бюджета спасатели требовать не будут.

Теперь одобрить инициативу предстоит депутатам городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU