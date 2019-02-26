Тверская область заняла 43 место в рейтинге популярности у населения безналичной оплаты покупок

СЕГОДНЯ 19:25 2019-02-26T19:25:07+03:00

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Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, жители которых чаще всего платят за покупки банковскими картами. Исследование проводили сотрудники издания РИА.

Верхневолжье заняло 43 позицию рейтинга (всего 81). Жители Тверской области совершают только 29,2% покупок с помощью безналичного расчета, тогда как в Москве таких покупок в три раза больше – 85% (первое место рейтинга). Также в лидерах Магаданская область с 62% и Иркутская, у которой почти 59% безналичных расчетов.

Соседствует с Тверским регионом в рейтинге Смоленская и Самарская области.

А вот жителям Дагестана и Чечни безналичный расчет в магазинах пришелся не по нраву (всего около 2% платежей).

ИСТОЧНИК KP.RU