Тверская область заняла 43 место в рейтинге популярности у населения безналичной оплаты покупок
Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, жители которых чаще всего платят за покупки банковскими картами. Исследование проводили сотрудники издания РИА.
Верхневолжье заняло 43 позицию рейтинга (всего 81). Жители Тверской области совершают только 29,2% покупок с помощью безналичного расчета, тогда как в Москве таких покупок в три раза больше – 85% (первое место рейтинга). Также в лидерах Магаданская область с 62% и Иркутская, у которой почти 59% безналичных расчетов.
Соседствует с Тверским регионом в рейтинге Смоленская и Самарская области.
А вот жителям Дагестана и Чечни безналичный расчет в магазинах пришелся не по нраву (всего около 2% платежей).
ИСТОЧНИК KP.RU