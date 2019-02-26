2019-02-26T18:25:49+03:00
Происшествия

Груженый сеном "КамАЗ" в Тверской области съехал в кювет и врезался в столб

Водителю стало плохо за рулем
Виктория ЖУКОВА
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Грузовик окружил жилой дом Фото: vk.com/Бежецкое телевидениеГрузовик окружил жилой дом Фото: vk.com/Бежецкое телевидение
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В Бежецке Тверской области "КАМАЗ" с сеном съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. Дорожно-транспортерное происшествие днем 26 февраля на улице Чудова.

По предварительным данным, водителю во время движения стало плохо, и он потерял сознание. Неуправляемый большегруз зацепил обочину и врезался в опору линии электропередач. Прохожих и других участников дорожного движения "КАМАЗ" не зацепил.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель – мужчина 1959 года рождения в момент аварии был трезв. Его госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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