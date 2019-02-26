2019-02-26T17:45:21+03:00
Общество

В микрорайоне Южный в Твери снесут круглосуточный магазин "Снежинка"

В заведении алкоголь можно купить в любое время дня и ночи
Виктория ЖУКОВА
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Жители микрорайона восприняли новость о закрытии магазина неоднозначно Фото: Максим ЖирковЖители микрорайона восприняли новость о закрытии магазина неоднозначно Фото: Максим Жирков
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В Твери планируют снести магазин «Снежинка» на улице Левитана. Это заведение знают все жители микрорайона Южный, потому что торговая точка занимается круглосуточной продажей алкоголя. Магазин позиционирует себя как общепит и работает 24 часа в сутки.

- Решение о сносе кафе "Снежинка" вступило в законную силу. Через несколько недель администрация передаст исполнительный лист к приставам и этого злачного места больше не будет. Несколько лет моей борьбы с этим заведением, десятки жалоб жителей микрорайона, сотни и сотни нарушений российского законодательства со стороны владельцев этой "точки" скоро будут в прошлом, - прокомментировал ситуацию депутат Тверской городской думы Максим Жирков на своей личной странице в соцсети.

При этом жители микрорайона восприняли эту новость неоднозначно. Кто-то действительно рад принятому решению, а кто-то выказал недовольство, аргументируя это тем, что спиртное в Южном после 22:00 больше нигде не купить. А часть жителей уверена, что подобное заведение появиться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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