2019-02-26T17:04:11+03:00
Звезды

В 2019 году в Тверской области пройдут "Троицкие гуляния", "Селигерский рыбник", "Вкус Верхневолжья" и еще более 40 событий

Утверждён календарь мероприятий на текущий год
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Эксперты отобрали 45 самых значимых событийЭксперты отобрали 45 самых значимых событийФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Тверской области на 2019 год утвердили календарь туристских событий. В перечень вошли культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Вопрос рассмотрели 26 февраля на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Больше всего мероприятия планируется провести в Твери, а также Калининском, Конаковском, Старицком районах и Осташковском городском округе.

Всего было рассмотрено 112 заявок от 36 муниципальных образований региона и 16 организаторов событий. В результате эксперты отобрали 45 самых значимых событий, среди которых «Народная рыбалка» (9 марта в Конаковском районе), «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», традиционное освящение Истока реки Волги и День обретения мощей Преподобного Нила Столобенского, Пушкинский праздник поэзии в Берново, «Троицкие гуляния», фестивали карельского пирога «Калитка» и «Вкус Верхневолжья», тверской марафон, арт-фестиваль «Пленэр на Академичке - Зимняя сказка» и другие.

По мнению главы региона, приоритетом является не количество, а качество мероприятий в индустрии гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Южный в Твери снесут круглосуточный магазин "Снежинка"
Благотворительный концерт «День святого Патрика» пройдет в Твери в начале апреля
Памятник поручику Ржевскому появится в Тверской области
В Твери начался турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ильи Касьянова
Тверской ТЮЗ представляет уникальный моноспектакль «Я ни о чём не жалею. Пиаф»
Водитель иномарки погиб, въехав в КАМАЗ под Тверью
Гитарист Ровшан Мамедкулиев, выступавший в Карнеги–холл, приедет в Тверь с концертом
Безработного подозревают в совершении краже в Тверской области
Любитель пьяный езды из Твери получил условный срок и лишился водительских прав
Жилой дом планируют построить на месте рынка в микрорайоне Южный в Твери
Аварийно-ямочный ремонт в Твери ведется в круглосуточном режиме
Уголовно дело возбуждено в отношении администрации района Тверской области
Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" приедет в Тверскую область
Молодая девушка пострадала в ДТП в Тверской области
Безработный парень похитил у жительницы Тверской области золотые украшения на 50 тысяч рублей
Более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жителя Тверской области
На Октябрьском проспекте в Твери ограничено движение на одном из перекрестков
Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области
В Тверской области автомобилистка сбила на "зебре" несовершеннолетнего ребенка
Автомобиль врезался в дерево в Тверской области: водитель погиб, пассажир в больнице
Двух полуторамесячных медвежат привезли на Торопецкую биостанцию в Тверскую область
Домашняя собака в Тверской области заболела бешенством
Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить пьяного нарушителя под Тверью
Медицинский центр известной телеведущей в Твери оказался должником
Концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…» пройдет в Твери