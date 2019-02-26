В 2019 году в Тверской области пройдут "Троицкие гуляния", "Селигерский рыбник", "Вкус Верхневолжья" и еще более 40 событий

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-26T17:04:11+03:00

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В Тверской области на 2019 год утвердили календарь туристских событий. В перечень вошли культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Вопрос рассмотрели 26 февраля на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Больше всего мероприятия планируется провести в Твери, а также Калининском, Конаковском, Старицком районах и Осташковском городском округе.

Всего было рассмотрено 112 заявок от 36 муниципальных образований региона и 16 организаторов событий. В результате эксперты отобрали 45 самых значимых событий, среди которых «Народная рыбалка» (9 марта в Конаковском районе), «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», традиционное освящение Истока реки Волги и День обретения мощей Преподобного Нила Столобенского, Пушкинский праздник поэзии в Берново, «Троицкие гуляния», фестивали карельского пирога «Калитка» и «Вкус Верхневолжья», тверской марафон, арт-фестиваль «Пленэр на Академичке - Зимняя сказка» и другие.

По мнению главы региона, приоритетом является не количество, а качество мероприятий в индустрии гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU