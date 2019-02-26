Благотворительный концерт «День святого Патрика» пройдет в Твери в начале апреля
4 апреля в ДК "Пролетарка" Твери пройдет благотворительный концерт «День святого Патрика». Организаторы - Тверской хоспис "Анастасия".
Важно, что все собранные средства будут направлены на развитие деятельности хосписа: поддержание работы выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и на приобретение необходимых, значительно облегчающих жизнь пациенту и семье средств по уходу и гигиене.
В этом году в традиционном концерте принимают участие уже хорошо известные и любимые артисты:
- оркестр волынщиков «City Pipes» и Евгений Лапекин,
- народный ансамбль этнической музыки «Ашель»,
- танцевальный коллектив «Степполтон» и фолк-группа «Весна».
Кроме того во время концерта ожидаются видеоинсталляции от Sherman Production.
- Ждем вас! Получите удовольствие и поучаствуйте в добром деле! - приглашают организаторы.
Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU