2019-02-26T17:22:10+03:00
Звезды

Благотворительный концерт «День святого Патрика» пройдет в Твери в начале апреля

Все собранные средства будут направлены на развитие хосписа "Анастасия"
Ирина ТАРАСОВА
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Горожан приглашают на концерт, а заодно поучаствовать и в добром делеГорожан приглашают на концерт, а заодно поучаствовать и в добром деле
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4 апреля в ДК "Пролетарка" Твери пройдет благотворительный концерт «День святого Патрика». Организаторы - Тверской хоспис "Анастасия".

Важно, что все собранные средства будут направлены на развитие деятельности хосписа: поддержание работы выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и на приобретение необходимых, значительно облегчающих жизнь пациенту и семье средств по уходу и гигиене.

В этом году в традиционном концерте принимают участие уже хорошо известные и любимые артисты:

- оркестр волынщиков «City Pipes» и Евгений Лапекин,

- народный ансамбль этнической музыки «Ашель»,

- танцевальный коллектив «Степполтон» и фолк-группа «Весна».

Кроме того во время концерта ожидаются видеоинсталляции от Sherman Production.

- Ждем вас! Получите удовольствие и поучаствуйте в добром деле! - приглашают организаторы.

Начало в 19.00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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