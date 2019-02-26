Памятник поручику Ржевскому появится в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-26T16:31:28+03:00

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В Ржеве Тверской области появится новый арт-объект. Возле Нового моста через Волгу планируется установить памятник поручику Ржевскому. Скульптура появится в рамках благоустройства Красноармейской набережной.

- Ещё в конце прошлого года заместитель главы администрации Евгений Сияркин обратился к ржевитянам с просьбой высказать своё мнение по поводу установки арт-объекта на площади Революции. Поскольку предложений на сей счёт за истёкший период так и не поступило, администрация Ржева решение этого вопроса взяла на себя, - сообщает издание Ржевская правда.

Кроме того, в 2019 году благоустроены будут еще две общественные зоны в Ржеве - парк Подпольщиков и площадь на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса. На Красноармейской набережной установят детскую игровую площадку и сделают зону стрит-фуда.

ИСТОЧНИК KP.RU