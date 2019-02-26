2019-02-26T16:03:58+03:00
Спорт

В Твери начался турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ильи Касьянова

На поле сразятся команды военных и силовиков
Виктория ЖУКОВА
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В мини-футбол будет играть военные и силовикиВ мини-футбол будет играть военные и силовикиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Твери 26 февраля дан старт XXIV традиционному турниру по мини-футболу памяти Героя России Ильи Касьянова. Участвуют в состязаниях военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка.

Игры с 26 по 28 февраля будут проходить в спортивном комплексе «Мамулино» (улица Дружинная, 6). Финал 4 и 5 марта состоится в Военной академии воздушно-космической обороны (улица Жигарева, 50).

Подполковник Илья Анатольевич Касьянов был начальником разведки 166-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады Московского военного округа, дислоцированной в Твери. Он погиб 8 ноября 1999 года при выполнении боевого задания под Батуми. Посмертно был награжден орденом Мужества.

С 2000 года проводится турнир по мини-футболу, посвященный его памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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