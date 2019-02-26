2019-02-26T15:20:51+03:00
Звезды

Гитарист Ровшан Мамедкулиев, выступавший в Карнеги–холл, приедет в Тверь с концертом

Лауреат международных конкурсов исполнит произведения от Баха до сочинений современных композиторов
Ирина ТАРАСОВА
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Ровшан Мамедкулиев – лауреат более 25 международных и Всероссийских конкурсов. Фото: из архива Тверской филармонииРовшан Мамедкулиев – лауреат более 25 международных и Всероссийских конкурсов. Фото: из архива Тверской филармонии
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4 марта Тверская академическая филармония приглашает на Концерт классической гитары.

Перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев.

В программе прозвучат произведения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, М. Кастельнуово-Тедеско, Э. Вила-Лобоса

Ровшан Мамедкулиев – лауреат более 25 международных и Всероссийских конкурсов. Ровшан Мамедкулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом: в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского, Московском международном Доме музыки, в Концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, его сольные концерты проходили в Лос-Анджелесе, Торонто, Париже, Мадриде, Берлине, Стамбуле, Загребе, Баку, Вильнюсе, Кишиневе, Минске, Сеуле, Пекине и др.

В 2012 году Ровшан выступил с сольным концертом в зале Карнеги–холл (Нью-Йорк, США) и совершил гастрольный тур по городам Германии и Испании. В концертном сезоне 2013-2014 в рамках гастрольного тура победителя GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки.

В репертуаре музыканта произведения от Баха до сочинений современных композиторов, а также собственные переложения произведений, написанных для других музыкальных инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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