Безработного подозревают в совершении краже в Тверской области
К полицейским Кимр Тверской области с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что в магазине кто-то украл у неё сотовый телефон.
Прибыв на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и изучив записи с камер видеобналюдения выяснили, что злоумышленник похитил гаджет, который потерпевшая оставила на прилавке. Составили силовики и фоторобот предполагаемого преступника, который затем был передан экипажам полиции, которые патрулируют улицы. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 39-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении и вернул похищенное.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU