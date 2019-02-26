2019-02-26T15:16:17+03:00
Происшествия

Безработного подозревают в совершении краже в Тверской области

Мужчина воспользовался невнимательностью обладательницы гаджета
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине ответит за свой поступок в судеМужчине ответит за свой поступок в судеФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Кимр Тверской области с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что в магазине кто-то украл у неё сотовый телефон.

Прибыв на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и изучив записи с камер видеобналюдения выяснили, что злоумышленник похитил гаджет, который потерпевшая оставила на прилавке. Составили силовики и фоторобот предполагаемого преступника, который затем был передан экипажам полиции, которые патрулируют улицы. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 39-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении и вернул похищенное.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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