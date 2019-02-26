Водитель иномарки погиб, въехав в КАМАЗ под Тверью

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-26T16:21:06+03:00

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Во вторник утром 26 февраля на автодороге Глазково–Мухино под Тверью произошла смертельная авария.

На повороте недалеко от деревни Изворотень водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe» по неизвестным на данный момент причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там в этот момент проезжал КАМАЗ. Произошло столкновение.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщили, что водитель иномарки погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Подробности случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

«КП»-Тверь» удалось узнать, что за рулем иномарки был настоятель храма Матроны и Луки в селе Красново и церкви Казанской иконы Богородицы в посёлке Власьево.

ИСТОЧНИК KP.RU