Любитель пьяный езды из Твери получил условный срок и лишился водительских прав

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-26T14:34:36+03:00

Водить транспортные средства мужчина не может два года Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Центральном районном суде Твери назначили наказание любителю пьяный езды. Мужчина неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе суда уточнили, что гражданин ранее был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имел судимость за повторное управление автомобилем под «мухой».

30 декабря 2018 года мужчину задержали автоинспекторы на Тверском проспекте. Машиной он управлял в состоянии опьянения.

Суд признал непутевого водителя виновным и приговорил к условному сроку. Водить транспортные средства мужчина не может два года.

ИСТОЧНИК KP.RU