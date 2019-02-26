Любитель пьяный езды из Твери получил условный срок и лишился водительских прав
В Центральном районном суде Твери назначили наказание любителю пьяный езды. Мужчина неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе суда уточнили, что гражданин ранее был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имел судимость за повторное управление автомобилем под «мухой».
30 декабря 2018 года мужчину задержали автоинспекторы на Тверском проспекте. Машиной он управлял в состоянии опьянения.
Суд признал непутевого водителя виновным и приговорил к условному сроку. Водить транспортные средства мужчина не может два года.
ИСТОЧНИК KP.RU