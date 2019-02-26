Жилой дом планируют построить на месте рынка в микрорайоне Южный в Твери

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-26T14:00:12+03:00

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В Твери на месте знаменитого рынка в микрорайоне Южный построят жилую многоэтажку. Об этом в администрации Твери сообщили ТИА.

Земельный участок площадью 11 052 квадратных метров, где раньше стояли торговые павильоны, находится в собственности ООО "Авант". Общество обратилось в комиссию по землепользованию и застройке Твери с заявлением о разрешении использовать участок под жилую застройку.

- Комиссия в установленном порядке рассмотрела данное заявление и приняла решение начать процедуру предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земного участка с проведением общественный обсуждений в установленном законом порядке, - прокомментировали ситуацию в администрации Твери.

Слушания по данному поводу проходили с 21 января по 19 февраля 2019 года. Результаты общественных обсуждений будут рассмотрены на очередном заседании комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU