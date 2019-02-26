Аварийно-ямочный ремонт в Твери ведется в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-26T13:18:04+03:00

В Твери с ямами на дорогах в этом сезоне пытаются оперативно справиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Твери каждый день дорожники продолжают аварийно-ямочный ремонт. Выбоины и ямы на городских улицах заливают литым асфальтобетоном, который можно использовать при любых погодных условиях без ущерба для качества. Это временная мера, позволяющая поддерживать нормативное состояние дорог до проведения полномасштабных ремонтных работ.

В администрации Твери сообщили, что участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети. Особое внимание уделяется дорогам с большой интенсивностью движением транспорта.

На прошлой неделе было отремонтировано более 400 квадратных метров дороги. На этой неделе работы продолжаются - в понедельник дорожники начали заливать ямы на бульваре Цанова, Московском шоссе и Бурашевском путепроводе. Уже сделано более 150 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU