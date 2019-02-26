2019-02-26T12:37:26+03:00
Общество

Уголовно дело возбуждено в отношении администрации района Тверской области

В Кувшиново чиновники проигнорировали решение суда
Виктория ЖУКОВА
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По материалам прокурорской проверки дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное делоПо материалам прокурорской проверки дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное делоФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района обнаружила, что администрация муниципалитета не исполнила решение суда.

Чиновники должны были разработать и утвердить проект организации дорожного движения, схему горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах в Кувшиново. Судебное решение вступило в силу в сентябре 2015 года.

- Глава администрации, имея реальную возможность исполнить решение суда, в течение длительного времени умышленно не предпринимал действий, направленных на выполнение возложенных обязанностей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

По материалам прокурорской проверки дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело. Ход его расследования контролируют в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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