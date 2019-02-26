Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" приедет в Тверскую область
В Тверскую область приедет поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Началось мероприятие 23 февраля. С Казанского вокзала Москвы отправился эшелон, на платформах которого размещена трофейная техника и вооружение, изъятые у различных незаконных группировок в Сирии. В Тверской области поезд сделает остановку 26 апреля в Ржеве. Эшелон будет стоять там несколько часов, за это время все желающие смогут посмотреть выставку.
Планируется, что всего поезд проедет более 28 тысяч километров: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Маршрут включает в себя 61 город России.
В состав поезда вошли 18 вагонов, а к демонстрации представлены более 500 экспонатов, в том числе танк Т-55, бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина, самоходный бойковый минный трал, ракетно-артиллерийское вооружение, химическое оружие и другое.
ИСТОЧНИК KP.RU