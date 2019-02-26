2019-02-26T12:01:19+03:00
Общество

Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" приедет в Тверскую область

Ржев вошёл в число участников федерального мероприятия
Виктория ЖУКОВА
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Поезд сделает остановку во РжевеПоезд сделает остановку во РжевеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Тверскую область приедет поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Началось мероприятие 23 февраля. С Казанского вокзала Москвы отправился эшелон, на платформах которого размещена трофейная техника и вооружение, изъятые у различных незаконных группировок в Сирии. В Тверской области поезд сделает остановку 26 апреля в Ржеве. Эшелон будет стоять там несколько часов, за это время все желающие смогут посмотреть выставку.

Планируется, что всего поезд проедет более 28 тысяч километров: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Маршрут включает в себя 61 город России.

В состав поезда вошли 18 вагонов, а к демонстрации представлены более 500 экспонатов, в том числе танк Т-55, бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина, самоходный бойковый минный трал, ракетно-артиллерийское вооружение, химическое оружие и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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