2019-02-26T11:28:52+03:00
Происшествия

Молодая девушка пострадала в ДТП в Тверской области

Автомобилистка проигнорировала правила дорожного движения
Альберт БОЙКОВ
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Второй участник аварии не пострадал, однако его автомобилю требуется ремонт Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВторой участник аварии не пострадал, однако его автомобилю требуется ремонт Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 25 февраля, на 13 км трассы Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка, которая проходит через Калининский район, произошла авария в результате которой пострадала 22-летняя девушка.

Установлено, что молодая обладательница Reno Logan при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество Ладе Гранта, и врезалась в транспортное средство.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно транспортного происшествия потерпевшая 22-летняя девушка была доставлена с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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