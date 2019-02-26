Безработный парень похитил у жительницы Тверской области золотые украшения на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-26T11:15:58+03:00

Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим правонарушениям

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В Тверской области 55-летняя жительница обнаружила пропажу золотых украшений на общую сумму 50 тысяч рублей. О краже женщина сообщила в полицию.

На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что вор проник в жилье, когда хозяйки не было дома. Были опрошены соседи и возможные свидетели.

Стражи правопорядка установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний житель Ржева. В отделе полиции молодой человек в содеянном сознался и отдал украшения хозяйке.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие – сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU