Безработный парень похитил у жительницы Тверской области золотые украшения на 50 тысяч рублей
В Тверской области 55-летняя жительница обнаружила пропажу золотых украшений на общую сумму 50 тысяч рублей. О краже женщина сообщила в полицию.
На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что вор проник в жилье, когда хозяйки не было дома. Были опрошены соседи и возможные свидетели.
Стражи правопорядка установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний житель Ржева. В отделе полиции молодой человек в содеянном сознался и отдал украшения хозяйке.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие – сообщили в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU